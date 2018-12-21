NEÜ'lü gençler ‘Kolluk Kuvvetlerinin Havacılık Birimleri' ile ilgili bilgilendirildi

Jandarma Havacılık Komutanlığı, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından NEÜ'ye gelen yetkililer, merak ettikleri konularda öğrencileri bilgilendirdi. Jandarma Havacılık Başkanlığından Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor gençlere bilgiler vererek, öğrencilerin merak ettikleri konularda sorularını cevapladı.

Jandarma Havacılık Başkanlığında çalışan personelin yaptığı görevlerden bahseden Tekindor, “Havacılık birimi bu sene 50. yılını kutladı. 1968 yılında Diyarbakır'da bir Jandarma Helikopter bölüğü olarak kuruldu. Yıllar içerisinde ihtiyaçlar arttıkça havacılık birimi de büyüdü. Jandarmanın Türkiye sınırları içerisinde en küçük yerde bile bir karakolu var ve o bölgelerde de havacılık desteğine ihtiyaç hissedildiği için bunun yurt geneline yayılması düşüncesine binaen daha sonra Ankara'da ve devamında artan ihtiyaçlar neticesinde çeşitli illerde filolar kurularak Jandarma Havacılık birimi büyütülmüştür” dedi.

2017 yılı öncesinde bir hava aracı alabilmek için yaklaşık 10 sene gibi bir süre proje yürütülmesi gerekliliği olduğunu kaydeden Tekindor, 2017'den bu yana ihtiyaç varsa hemen tedarik edilebildiğini sözlerine ekledi. Tekindor, öğrencilere, bir hedef belirlemelerini ve bu hedef doğrultusunda istekli olup gayret göstermeleri gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu. Her şeyin aşama aşama kaydedildiğini belirten Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor, “Pilot olmak için subay olmanız gerek. Subay olmanız için Jandarma Sahil Güvenlik Akademisine gidip orada hızlandırılmış subaylık eğitimi almanız lazım, oradan mezun olduktan sonra da pilotaj kursunu tamamlamanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Türkiye İHA'larla ilgili lokomotif durumda"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şeb-i Arus Törenleri için Konya'da olduğu gün havada görevli olan Emniyet Havacılık Daire Başkanlığından Pilot Komiser Alper Çelik ise, öğrencilerin uçak ve helikopterlerle ilgili merak ettikleri sorulara cevap verip, birim envanterleri ile ilgili de bilgiler verdi.

İnsansız Hava Aracı (İHA) Şube Müdürü ve Pilotu Dr. Hanifi Sever de, havacılıkta her operasyona göre değişik tipte hava araçları kullandıklarını söyledi. İHA'ların çatışma bölgelerinde ya da pilotların ve içindeki mürettebatın hayatlarının riske atılamayacağı yerlerde kullanıldıklarını kaydeden Sever, Türkiye'nin İHA'larla ilgili lokomotif durumunda olduğunu sözlerine ekledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından Pilot Yarbay Ekrem Yıldırım ise, Sahil Güvenlik Komutanlığının işleyişi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunurken Sahil Güvenlik Komutanlığından Pilot Nail Kutlu da düzensiz göçü önleme ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Programa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor, Jandarma Pilot Binbaşı Arda Kiraz, Emniyet Havacılık Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Güngör, İHA Şube Müdürü ve Pilotu Dr. Hanifi Sever, Pilot Komiser Alper Çelik, Sahil Güvenlik Komutanlığı Helikopter Pilotu Yarbay Ekrem Yıldırım, Uçak Pilotu Binbaşı Nail Kutlu, Polis Memuru Hülya Özdemir, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Dündar ve çok sayıda öğrenci katıldı.