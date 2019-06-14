NEÜ'lü öğrenci katıldığı yarışmadan ödülle döndü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONDİL) öğrencisi SejmaEminovic, Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde "15. TÖMER'ler Arası Türkçe Konuşma Yarışması”nda Türkiye 2.'si oldu.

Karamanoğlu Mehmet Bey'i anma, Türkçenin resmi dil olarak kabul edilişinin 742. yıldönümü ve Milli Mücadelenin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ)'nde "15. TÖMER'ler Arası Türkçe Konuşma Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya NEÜ KONDİL öğrencisi Sejma Eminovic de katıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğini üstlendiği yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen uluslararası öğrenciler yarıştı. Dereceye girenlere ödüllerin verildiği yarışmada Necmettin Erbakan Üniversitesinden Sejma Eminovic, Türkiye 2.'si olarak 3000 TL'lik ödülü almaya hak kazandı. Dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve para ödülü verildi. Yine yarışmaya katılan diğer öğrencilere ve kendilerine eşlik eden hocalarına katılım sertifikaları, OMÜ'lü öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

KONDİL, 2016'da İzmir'de düzenlenen aynı yarışmada 1. olmuş ve 2017'deki yarışmaya ev sahipliği yapmıştı.