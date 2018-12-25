NEÜ'lü öğrencilerden Yemen için yardım kampanyası

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Umudum Sensin Öğrenci Topluluğu tarafından Yemen'e yardım kampanyası düzenlendi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde yapılan toplantıda, kampanya hakkında konuşan Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Yemen'de derinleşen insani krize dikkat çekerek, “Umudum Sensin Öğrenci Topluluğumuzun yapmış olduğu yardım kampanyası çalışmasının çıktılarını burada ortaya koyuyoruz. Yemen'deki iç çatışma sonucunda birçok şehir harabeye döndü, evler yıkıldı, birçok insan şehit oldu. Çocuklar yetim, anneler dul kaldı. Birçok insanımız yemende açlıkla kıvranıyor. Ben öğrenci topluluğumuza çok teşekkür ediyor, yaptıkları bu çalışmanın toplumda en azından bir farkındalık bilinci oluşmasına hizmet edeceğini düşünüyorum. Bizim inancımıza göre nerede bir Müslümanın ayağına diken batsa bu acıyı tüm Müslümanların hissetmesi gerekir. Yemen'i şu an içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak adına, az da olsa yaralarına merhem olmak adına bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Toplanan bu 10 bin liralık yardımı Konya İl Müftümüz Ahmet Poçanoğlu hocamız kanalıyla Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Diyanet Vakfımıza tevdi etmek istiyoruz. Yemen konusunda Türk halkı büyük bir duyarlılık gösteriyor. Bunun bir örneği de öğrencilerimizin ve hocalarımızın yaptığı bu çalışmadır. Bu çalışmaların artarak devam etmesini diliyor, Yemen'deki bu iç çatışmanın en kısa zamanda sona ermesini, İslam coğrafyaları ve tüm dünyaya barışın kardeşliğin refahın hâkim olmasını diliyorum” dedi.

“Yemen'de bir insanlık dramı yaşanıyor”

Konuşmasına Yemen'in, imanın, fıkhın, hikmetin ülkesi olarak İslam ümmetinin önemli bir parçası olduğunu söyleyerek başlayan Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise, “Yemen'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu dramın biran önce sona ermesini Cenabı Haktan niyaz ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok ciddi faaliyetleri var. Cuma günü bütün camilerimizde yaklaşık 2 milyon civarında yardım toplandı. Mesaj gönderme yoluyla önemli ölçüde yardımlar yapıldı. Bu yardımlar devam ediyor. Öğrencilerimizin yapmış olduğu bu çalışmayı Diyanet ve İlahiyat işbirliği açısından çok önemsiyorum. Topluluğun isminin de ‘Umudum Sensin' oluşu çok anlamlı. Ülkemiz, milletimiz yeryüzündeki mazlumların umudu haline gelmiştir. Tertemiz yürekli öğrencilerimizin gayretinin bu ateşi söndürecek bir berekete sebep olacağına ve bu tür çalışmaların dünyadaki adalet, barış ve hakkaniyetin tesisine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.