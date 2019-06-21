NEÜ'nün Ereğli Kampüsünde mezuniyet ve açılış heyecanı yaşandı

Dönem Mezuniyet Töreni ve açılış programı ile Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulunun 30. Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Açılışı gerçekleştirilen Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Fikriye Özdemir Ereğli Adalet Yüksekokulu binasının, Ereğli'deki yükseköğrenimin gelişimi açısından atılacak önemli adımlardan biri olduğunu ifade eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Bugün itibari ile öğrencilerimizin yanı sıra akademik ve idari personelimizle birlikte yaklaşık 2 bin kişilik NEÜ ailesi olarak şehrimizde ikamet ediyor, güzel Ereğlimizin dünyaya açılan ilim kapısı olarak eğitim öğretim alanında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'ya da Ereğli'ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Zorlu, NEÜ olarak Ereğli'ye yükseköğrenim alanında gerekli katkıları yapmaya hazır olduklarını belirtti. Rektör Zorlu, mevcut öğrenci sayısının bin 700 civarında olduğunu söyleyerek bu sayıyı 3 binlere çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Fikriye Özdemir Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulunun faaliyetlerine daha önceden başladığını fakat resmi açılışının bugün yapıldığını hatırlatan Zorlu, bu okulun yapımı ve açılışa hazır hale getirilmesindeki desteklerinden dolayı Devlet Eski Bakanı Ali Talip Özdemir'e teşekkür ederek, özellikle annesi merhumenin sadaka-i cariyesinden ötürü kendisini bir kez daha rahmetle andığını belirtti. Rektör Zorlu, Ereğli sevdalıları sayesinde Ereğli'deki okul ve fakülte sayılarının artacağını vurgulayarak bu amaç doğrultusunda desteğini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Devlet eski Bakanı Ali Talip Özdemir ise, annesinin okuma yazması olmadığını ifade ederek, "Onun anısını yaşatmak adına yaptırdığımız bu okul hayırlı olsun. Destek olan herkese teşekkür ederim. Bu bölge ancak eğitimle kalkınır, adaletle kalkınır" dedi.

Özdemir, ilçeye sağlık meslek yüksekokulu açılmasının da gerekli olduğunu belirterek hayırsever işadamlarına, beraber çalıştıkları kişi ve kurumlara teşekkürlerini dile getirdi. Allah rızası için yapılan her şeyin başarıya ulaşacağını söyleyen Özdemir, yapılan hizmetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini kaydetti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, Fikriye Özdemir Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulunun bu yıl ilk mezunlarını verdiğine dikkati çekerek, "Hayırlı bir iş için bugün Ereğli'deyiz. İlk mezunlar hayata atılacaklar. Helal kazançla yapılan bu okuldan mezun olanların da adaletle çalışacaklarına inancımız tamdır. Ereğli özel bir ilçedir. İlçemizin gelişmesine, büyümesine katkı sunan devletimizin yanında NEÜ de ciddi bir çalışma içerisinde bulunmaktadır. Çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ise, NEÜ'nün 9 yıllık bir üniversite olmasına rağmen Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri haline geldiğini kaydetti. Bilimde ve ilimde yeni bir mekanın açılışını yaptıklarını söyleyen Kıratlı, "Eğitimin yaşı yoktur. Dinimizde eğitim doğumdan mezara kadar vardır. Mezun arkadaşlarımız adaletin terazisinden şaşmasınlar. Ereğli için çalışmaya devam ediyoruz, büyük emekler veriyoruz. Bakanımızın da dile getirdiği sağlık meslek yüksekokulu konusunu neticelendirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Geçmişten bu yana Ereğli için yapılacak projelere hep destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Kıratlı, ilerleyen dönemlerde yeni çalışmalar yapılacağının da müjdesini verdi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, hayırsever Devlet Eski Bakanı Ali Talip Özdemir'e günün anısına tablo takdim etti. Tören, kurdele kesiminin ardından öğrencilere mezuniyet belgesi verilmesi ve kep atılmasıyla sona erdi. Törene, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Devlet Eski Bakanı Ali Talip Özdemir, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ilçe protokolü, öğretim elemanları, veliler ve öğrenciler katıldı.