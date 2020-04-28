Obruk Hanı'nda restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından başlatılan Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad döneminde yapılan ve yaklaşık 800 yıllık Obruk Hanı'nın restorasyon çalışması ile hanın hemen yanı başında bulunan ve içi su dolu 180 metre genişliğindeki Kızören Obruğu'nun çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Selçuklu dönemi kervansarayı Obruk Hanı ve hanın hemen yanı başındaki Kızören Obruğu, Karatay Belediyesinin gerçekleştirdiği restorasyon ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte ülke turizmine kazandırılacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da restorasyon ve çevre düzenlemesiyle turizmde önemli merkezlerden olmaya aday olan Selçuklu dönemi kervansarayı Obruk Hanı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Hasan Kılca, restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğüne vurgu yaparak söz konusu çalışmaların ardından bölgenin önemli yeni bir turizm merkezi haline geleceğini söyledi.

“Bu bölge şehrimiz turizminin yeni uğrak noktası haline gelecek”

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Obruk Hanı ve Kızören Obruğu'nun bölgeyi son derece önemli hale getirdiğini belirten Hasan Kılca, “Selçuklu'ya başkentlik yapmış Konyamızın her köşesinde birbirinden kıymetli eserler bulunuyor. Tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu bu güzergahta Zazadin Hanı'ndan Sultanhanı'na kadar çok sayıda kervansaray var. Han turizmi açısından da bu rota oldukça önemli. Obruk Hanı da bu önemli eserlerden. Obruk içinde oluşan göl ile Selçuklulardan günümüze kadar uzanan han, birbirini çok güzel bir biçimde bütünlüyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Konya Valiliğimizin de desteğiyle restorasyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Obruk Hanı'nı bir an önce turizme kazandırmak için canla başla çalışarak emek veren herkese teşekkür ediyorum. Obruk ve han çevresindeki çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte burayı daha da canlandırmayı ve turizmin yeni bir merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Kızören Obruğu ve Obruk Hanı'nın olduğu bu bölge, yerli ve yabancı turistlerin yeni uğrak noktası haline gelerek gözde bir turizm merkezi olacak” ifadelerine yer verdi.

Obruk Hanı'nın hemen arkasında bulunan Kızören Obruğu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edildiğini de hatırlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ülkemiz ve Konyamızın gelişmesi için büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Konya'nın tüm projelerinde katkıları bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.