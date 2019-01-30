ODBEKDER'den Başkan Özgüven'e teşekkür ziyareti

Konya'nın Ereğli İlçesi Bekdik Kültürünü Yaşatma Derneği (ODBEKDER) Başkanı ve muhtarlar, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret ederek yaptıkları hizmetler ve derneğe katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ereğli ODBEKDER Başkanı ve muhtarlar Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e yaptıkları hizmetlere teşekkür etmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özgüven, “Derneklerimiz ve muhtarlarımız hizmet ağının önemli yapı taşlarındandır. Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören derneklerimiz ve muhtarlarımızla her zaman iç içe ve istişare halinde olduk. ‘Birlikte Yönetelim' prensibimiz çerçevesinde hemşehrilerimizin istek, talep ve önerilerini dikkate alarak hizmet programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Ereğlimize değerli ve rekor hizmetleri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler bu memleketin evladı olarak şehrimize hizmet etmenin gururuyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizlere destek olan hemşehrilerimize ve her daim katkılarda bulunan derneklerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu nazik ziyaretleri için ODBEKDER'imize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.