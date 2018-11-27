ODTÜ'lü İrem gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da ODTÜ'de öğrenci olan ve kampüs içerisinde yürürken açılan kamyonet kapağının çarpması sonucu hayatını kaybeden İrem Kütük, memleketi Konya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü öğrencisi olan İrem Kütük (22), kamyonet kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay, ODTÜ'nün 100. yıl semti tarafında bulunan A4 kapısından yurtlar bölgesine giden yokuşta, kampüse A4 kapısından giriş yapan 06 GJ 429 plakalı kamyonetin arka kapağının açılması sonucu meydana geldi. ODTÜ Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük kaldırımda yürürken, hareket halindeki kamyonetin rampada kasa kapağı açıldı. Kapağın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Kütük, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kütük'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Konya'ya getirildi.

Tabutuna mezuniyet cübbesi koyuldu

İrem Kütük için Parsana Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi cami önünde İrem Kütük'ün tabutuna annesi Saadet Kütük ve yakınları tarafından mezuniyet cübbesi koyuldu. Genç kızın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Musalla Mezarlığında defnedildi. Kütük'ün cenazesine annesi Saadet ve babası Ali Rıza Kütük, yakınları, ODTÜ'den hocaları, sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.