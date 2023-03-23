Odun toplarken beton bloğun altında kalarak yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatın çevresindeki odunları toplamak isteyen 83 yaşındaki bir kişi, beton bloğun üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan bir inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusuna ait bir inşaatın çevresindeki odunları toplamak üzere inşaat alanına giren S.T. (83) işçilerin uyarısını dinlemeden odun toplamaya başladı. Tam o esnada inşatta bulunan beton blokunun üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesin ardından S.T., Kulu Devlet Hastanesi kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmaların olduğu, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.