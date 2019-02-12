Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya'da ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün otomobil ile çarpışarak devrilmesi sonucu 7'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Akşemsettin Caddesi ile Zehra Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden seyir halinde olan ilkokul öğrencilerini taşıyan Mustafa K. idaresindeki 42 C 0286 plakalı servis minibüsü ile Cezayir D. idaresindeki 12 AY 490 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yan yatan servis minibüsü sürüklenerek durdu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilkokul öğrencilerini götürdüğü öğrenilen servis minibüsünde bulunan 7 çocuk ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı çocuklara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık görevlilerince yapıldı.

Bu sırada kazayı duyarak olay yerine gelen çocukların yakınları da otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Vatandaşlar polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaralı çocuklar ve otomobil sürücüsü ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede tedbir alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.