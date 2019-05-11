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Öğrenciler, Engelliler Haftasında empati yaptı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencilerinin kaldığı öğrenci yurdunda engellileri anlamak ve öğrencilerin duyarlılığını artırmak için empati istasyonu kuruldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencilerinin kaldığı öğrenci yurdunda engellileri anlamak ve öğrencilerin duyarlılığını artırmak için empati istasyonu kuruldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası çerçevesinde kurulan empati istasyonundan ellerinde baston ve oturdukları tekerlekli sandalye ile gözü kapalı geçen üniversite öğrencilerinin duygularını not kağıtlarına yazmalarını istediklerini söyledi. İstasyon çıkışında içeride neler yaşadıkları ve neler hissettikleri sorulan öğrencilerin görünmeyen bir dünyaya yolculuk yaptıklarını, engellilerin yaşam mücadelesini daha iyi anladıklarını dile getirdiklerini aktaran Songül, "Empati istasyonumuza öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. İstasyonu oluşturan Eğitim Sorumlusu Yurt Yönetim Memurumuz Veysel Yüksekkaya ve öğrencilerimizi gösterdikleri bu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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