Öğrenciler tatili bilim kampında geçiriyor

Öğrenciler bu yıl Türkiye'de ilk kez uygulanan STEM+C (Bilgisayarca Düşünme) programına da katılıyor.

Konya Bilim Merkezinde düzenlenen “Kış Bilim Kampları” ile öğrenciler ara tatilini bilimle geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezinin yarıyıl tatil döneminde düzenlediği “Kış Bilim Kampları” ile öğrenciler hem bilimle tanışıyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor. 5-18 yaş grubu öğrencilere yönelik gerçekleştirilen Kış Bilim Kamplarına bu yıl 300'e yakın öğrenci katılıyor. Çocuklarının bilimle içe içe olmasını isteyen ailelerin ilgi gösterdiği bilim kamplarında öğrenciler gün boyu katıldıkları farklı atölyelerde deneysel etkinliklerle bilimin eğlenceli yüzünü öğreniyor. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Tasarım ve Bilişim alanlarında yaklaşık 150 farklı atölye programına katılan öğrenciler ayrıca yapay zeka, nesnelerin interneti, akıllı şehirler, geleceğin teknolojileri, tasarım ve prototipleme gibi onlarca farklı alanda düzenlenen atölyelerde kendi tasarladıkları materyalleri uygulayarak bilim öğreniyor.

“Kış Bilim Kampları” kapsamında bu yıl Türkiye'de ilk kez STEM+C (Bilgisayarca Düşünme) programı da uygulanıyor. Konya Bilim Merkezi Kış Bilim Kampına katıldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler, yaptıkları bilimsel faaliyetlerle yarıyıl tatillerini daha verimli geçirdiklerini söyledi.