Öğrencilere “Akılcı İlaç Kullanımı” anlatıldı

Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen programda akılcı ilaç kullanımıyla ilgili 3. sınıf öğrencilerine sunum gerçekleştiren hemşirelik fakültesi öğrencisi Erşan Uçar, öğrencilere bilgilendirmede bulunarak, “Hastalandığımızda, ilaç kullanmaya gerekli olup olmadığına doktorumuz karar verir. Eğer doktor, bize bir ilaç verdiyse bunu mutlaka eczaneden almalıyız. İlaçları doktorumuzun uygun gördüğü saatte aç veya tok olarak kullanmalıyız. Doktor tavsiyesi olmadan ilacı su dışında başka bir sıvı içecekle tüketmemeliyiz. İlaçları doktorun verdiği miktarda tüketmeliyiz. Çünkü fazla ilaç vücudumuza zarar verebilir. İlaçların, hangi yoldan nasıl kullanacağına doktor karar verir. Asla arkadaşlarınızın kullandığı ilaçları kullanmayın, bu sizi daha kötü yapabilir. Kullandığınız ilaçlardan dolayı bir ağrı ya da kızarıklık olursa bunu mutlaka evdeyseniz anne ve babanızla eğer okuldaysanız öğretmeninizle mutlaka paylaşmanız gerekir. Son kullanma tarihi geçen ilaçları tüketmeyin. İlaçlarınızın uygun koşullarda saklanmasına dikkat etmeniz gerekir” ifadelerini kullandı.

Sunumdan sonra akılcı ilaç kullanımıyla ilgili Hemşirelik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatronun ardından parmak boyama oyunu oynatılarak öğrencilere hediyeleri dağıtıldı.

Programa Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Lök, Konya İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Koordinatörlüğü Hekimi Dr. Sakine Dirikolu Buğrul ve çok sayıda öğrenci katıldı.