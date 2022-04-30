Öğrencilere kitap kafe

Bakan Kurum, “Atıl durumda bulunan böyle bir alanın ilim yuvasına dönüştürülmesi Karapınarlı gençlerimiz için gerçekten çok önemli bir hizmet” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karapınar ilçesinde açılışlara ve programlara katılarak vatandaşların Ramazan coşkusuna ortak oldu. Bakan Murat Kurum, Karapınar ziyareti çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karapınar Belediyesi ve Karapınar Belediyesi tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait 72 yıllık hububat deposundan kitap kafeye dönüştürülen tesiste incelemelerde bulundu. Kitap kafede ilçe halkıyla ve gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum, “Konya'yı bütün ilçeleriyle birlikte altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla yarınlara hazırlıyoruz. Atıl durumda bulunan böyle bir alanın ilim yuvasına dönüştürülmesi Karapınarlı öğrencilerimiz ve gençlerimiz için gerçekten çok önemli bir hizmet. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya'nın küçük büyük demeden her projesiyle ayrı ayrı ilgilenen Bakan Kurum'a teşekkür etti.