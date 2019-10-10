Öğrencilere uyuşturucunun zararları tiyatro oyunuyla anlatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, uyuşturucunun zararları öğrencilere tiyatro oyunuyla anlatıldı.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin birçok ilinde sahnelenen "HAMR" adlı tiyatro oyunu, Beyşehir ilçesinde de gösterime girdi. Beyşehir Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Kültür ve Yaşam Merkezinde sahnelenen HAMR adlı tiyatro oyunu, ilçede öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

Özel bir tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen oyunda uyuşturucunun zararları anlatılıyor. Oyunda, madde bağımlılığı nedeniyle yaşamını yitiren dört gencin, ölümlerinin ardından zehir tacirinin kendilerine izlettiği hatıraları, ailelerine yaşattıkları ve yaşamlarını kendi elleriyle nasıl sonlandırdıkları konu ediliyor.

15 yaş üstü öğrenciler için sahnelenen tiyatro oyunu, salonu dolduran öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.