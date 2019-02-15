Öğrencinin velisine ceza uygulaması okuldaki telefon sayısını düşürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımının yasaklanması ve yasağa uymayan öğrenci velisine Kabahatler Kanununun ilgili maddesi gereğince 320 TL ceza uygulanacak olması öğrencilerin okula telefon getirmesinin önüne geçti. Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, yasak kararının ardından okullarda incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi, tavsiyelerde bulundu.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, geçtiğimiz günlerde okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması ve yasağa uymayan öğrenci velilerine Kabahatler Kanunundan ceza uygulanmasıyla ilgili bir talimat yayınladı. Yasak kararının ardından telefonların bırakılması için okullarda bulunan dolaplar boş kaldı. Öğrenciler yasağa uyarken, veliler de memnuniyetlerini dile getirdi. Kaymakam Ali Edip Budan, telefon yasağının ardından Kulu Düden Anadolu Lisesi ve Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunarak, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi, tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere hitap eden Kaymakam Budan, “Sizi bu kadar eğitimden alıkoyacak etken varken biz özellikle okullara telefon getirilmesini yasakladık. Biliyorsunuz, haberiniz var değil mi? Telefonlarınızı evimizde bırakıyoruz. Öğretmenimize ve işimize, işimiz ne idi öğrencilik ki inşallah iyi bir üniversite iyi bir okul, iyi bir meslek sonra da devletimize, milletimize, annelerinize, babalarınıza iyi bir evlat ve vatandaş olasınız. Bizim tek istediğimiz bu sizlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması. Biz bunun için çalışıyoruz” dedi.

"Çok olumlu tepkiler, teşekkürler alıyoruz"

Okulda incelemelerde bulunarak öğrencilerin telefonlarını bırakması için yapılan dolabın kapağındaki “Telefonlarınızı kapalı bir şekilde bırakabilirsiniz” yazısını da çıkartan Kaymakam Budan, “Okullarımıza önceden telefon getirebiliyorduk Artık bu yazıya gerek kalmadı. Okul idaremiz daha önce bizim yasak kararımızla okullarda telefon getirilebiliyordu ancak telefonlar için bölmeli dolap yapılmış. Halbuki okulumuzda 500 öğrencimiz var. Dolayısıyla 500 öğrencinin hepsinin de telefon getirdiği düşünülürse bu da yetmeyecek. Dolayısıyla getirildikten sonra da buraya bırakıp bırakmadığını, üzerindeyse kullanıp kullanmadığını takip etme şansımız olmadığı için biz bunu okula girişini yasakladık. Hem velilerimiz başta olmak üzere öğretmen ve idarecilerimizden de çok olumlu tepkiler, teşekkürler alıyoruz. Anladık ki hakikaten bu bizler için, okul idareleri için, belki çocuklarımıza bu anlamda söz dinletmekte zorlanan velilerimiz için kararımız çok anlamlı ve faydalı oldu. Amacımız okuldaki eğitim ve öğretime çocuklarımızın odaklanmasıdır. Dolayısıyla bunun en iyi algısı velilerimizdedir” şeklinde konuştu.

Üniversite sınavına hazırlandıklarını belirten bir öğrenci de "Öğrenci olarak çok memnunum. Çok güzel bir uygulama. Bütün Türkiye'nin 81 ilinde de olmasını isterim. Derslerimiz verimli geçiyor, üniversiteye hazırlanıyoruz” dedi.

Okulda Kaymakam Budan ile karşılaşan öğrenci velisi Bayram Özçorumlu da zaman zaman okula öğretmenlerin yanına geldiğini belirterek, "Hocalarımızın yanına geliyorum, bazen oturuyorduk. Öğrenciler saniyede gidip geliyorlar. Telefona çözüm bulamıyorlar. Bence çok güzel bir tespit” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Kaymakam Budan, "Öğrenci velilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Zaten telefonla evde bir vakit geçiriyorlar. İletişim ihtiyacını kaldı ki sizin çocuğunuza ulaşma gibi bir sorun kesinlikle yok. Yani muhakkak müdür beyin, öğretmenin telefonu vardır. Hangi çocuğumuzun velisine ulaşmak ihtiyacı doğduğunda da her bir öğretmenimin telefonu, müdürün, okulun bizatihi sabit telefonunu muhakkak kullanabilirler” diye konuştu.

Kulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Çöp ise okullarda telefonun yasaklanmasının kendileri açısından güzel bir gelişme olduğunu dile getirerek, "Öğrencilerimiz okula telefonla geldiklerinde derslerden çok kendilerini telefona veriyorlar. Bu telefonla ilgilenmeleri okulda olumsuz sonuçlar da doğuruyor ister istemez” ifadelerini kullandı.