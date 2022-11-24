Öğretmen adaylarına da çiçek

24 Kasım Öğretmen Günü'nde okullarda öğrenciler öğretmenlerinin gününü kutlarken, Konya Meram Gençlik Merkezi çalışanları da öğretmen adaylarını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Meram Gençlik Merkezi Müdürü Dilek Ceviz çalışma arkadaşlarıyla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni ziyaret ederek geleceğin öğretmenlerine karanfil dağıttı. Hocalarının Öğretmenler Günü'nü kutlayan üniversiteliler, öte yandan kendilerinin de gününün tebrik edilmesine sevindi. Ekip, tek tek sınıfları dolaşarak yüzlerce öğrenciye çiçek verdi. İlk defa böyle bir kutlama ile karşılaştıklarını ifade eden öğrenciler de “Çok mutlu olduk. Bizi düşünen Meram Gençlik Merkezi'ne çok teşekkür ederiz" dedi. Örenciler, karanfillerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Etkinliği, üniversitenin öğrenci koordinatörlüğü organize etti.