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Öğretmenler hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirdi

Konya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Meram ilçesindeki ağaçlandırma sahasında oluşturulan ’Öğretmenler Hatıra Ormanı’nda fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

Konya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Meram ilçesindeki ağaçlandırma sahasında oluşturulan 'Öğretmenler Hatıra Ormanı'nda fidan dikme töreni gerçekleştirildi.


Fidan dikme törenine katılan öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, bu dünyada dikili bir ağacımızın olmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Hep birlikte Konya'yı daha yeşil bir hale getireceğimizi de belirten Büyük, hatıra ormanına katkı sunanlara teşekkür etti. Daha sonra Konya Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından fidan dikme tekniklerine dair öğretmen ve öğrencilere bilgi verildi. Ardından hazırlanan alanlara fidanların dikimi yapıldı.


Törene Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün yanı sıra eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

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