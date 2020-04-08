Öğretmenlerden karantinadaki mahalle için yardım kampanyası

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'ndeki okullarda görev yapan öğretmenler, korona virüse karşı yürütülen tedbirler çerçevesinde karantina uygulaması başlatılan mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlattı.

Esence Mahallesi'nde aynı binada bulunan Aşağıesence Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda mesai yapan idareci ve öğretmenler, “Çok ekmeğinizi yedik, sıra bizde” diyerek görev yaptıkları yerleşim merkezinde bulunan ihtiyaç sahipleri için çok anlamlı bir yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında aralarında para toplayan öğretmenler içerisinde çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu 80 yardım kolisi satın aldı.

Koronavirüs salgını kapsamında halen okulları kapalı olan aynı zamanda vefa grubunda da görev alan öğretmenler, yardım kolilerini jandarmanın kontrol noktası bulunan yerleşim merkezi girişine kadar getirerek teslim etti. Yardım kolilerinin mahalle muhtarlığı vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

Öte yandan, yardım kolilerinin üzerinde Hazreti Mevlana'nın “Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı” sözlerinin de yer aldığı; “Çok ekmeğinizi yedik, şimdi sıra bizde, Aşağı Esence Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri” yazılı not gören herkesin duygulanmasına yol açtı.