Okan Buruk: “Kaybettiğimiz için üzgün olsak da, tekrar kazanmaya başlayacağımızı biliyoruz”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün zor bir maç olacağını bildikleri söyleyerek sözlerine başlayan Okan Buruk, ''Her zaman ki gibi buraya 14 galibiyetle gelen bir takım olarak, tekrar kazanmak için çıktık. Maçın başına iyi başlamasak da maçın devamında attığımız gol, girdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimize net pozisyon vermedik ilk yarıda. İkinci yarıda yine aslında kötü başlamadık ama yediğimiz gol oyunun dengelerini değiştirdi. Rakibimizi burada biraz daha oyun içine soktu. Bizi tabii ki biraz daha önde daha çok oyuncuyla hücum etmeyi, daha çok risk almayı savunmaya dönüşlerde de yaptığımız hatalarla rakibimize daha çok pozisyon vermeye yol açtı. Özellikle maçın son bölümünde top bizdeyken, topu kullanırken yaptığımız hatalar vardı. Daha sakin kalabilirdik. İyi ayaklar oyuna soktuk. Önde 2 forvete döndük ama öndeki 2 forvetimizi sakin bir şekilde topu getiremedik. Ortalarımız kötüydü. Savunmadan uzun toplarla bir anda çıkmaya başladık. Pas tercihlerimiz yanlış oldu. Dönen toplarda da rakibimize pozisyona girme şansları verdik. Bu bizim açımızdan kötü taraf ama kaybettiğimiz için ne kadar üzgün olsak da, iyi takım olduğumuzu ve devamında tekrar kazanmaya başlayacağımızı iyi biliyoruz. İnşallah bu da böyle olacak. Puan farkı tabii ki rakibimizin maçlarından sonra nereye gelecek bilmiyoruz ama bizim hep düşündüğümüz kendi maçlarımızı kazanmaktı. Bugün bunu yapamadık. Bir sonraki maçta bunu yapmaya çalışacağız” dedi.

“Konyaspor hak ederek bir galibiyet aldı”

Hakemle ilgili yorumlarda bulunan Buruk, “Bugün oyun içerisinde, geçen hafta da bunu yaşadık, net bir kırmızı kart vardı geçen hafta verilmeyen. Bu hafta ilk yarı Dubois'in ayağına basılması vardı. VAR'dan uyarının gelmemesi, hakem Zorbay Küçük'ün Ahmet Oğuz'u 2. sarı karttan ilk yarıda atmaması, bugün baktığımızda hakem hataları açısından önümüze çıkan tabloydu. Maçı hiçbir şekilde buna bağlamıyoruz. Maçın son bölümünü buna bağlamıyoruz. Konyaspor hak ederek bir galibiyet aldı. Konyaspor'u bu anlamda tebrik etmek istiyorum ama burada yine VAR odasından uyarı gelmedi. Bu hafta da 2. sarı karttan Ahmet Oğuz'un net pozisyonu, Rashica'yı çekmesi ilk yarıda hakem tarafından değerlendirilmedi ama bunlar bahanelerimiz değil” şeklinde konuştu.

“Gerekli açıklamayı Lale Orta'dan bekleyeceğiz”

Buruk, Galatasaray-Kasımpaşa maçının özet görüntülerinin değiştirildiğiyle ilgili iddialar hakkında ise, “Açıkçası ne ben, ne siz, ne taraftarlar, ne futbol severler, ne futbol federasyonu başkanı ve yönetim kurulu buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir. Tek söyleyeceğim inşallah bunun doğru olmadığı ve bunun bir yanlış anlama, belki yanlış haber olması ama çok konuşulur, net bir şekilde konuşulur. İnşallah doğru değildir deyip gerekli açıklamayı Lale Orta'dan kamuoyu olarak belki hepimiz bekleyeceğiz. Ama inşallah doğru değildir tabii ki'' ifadelerini kullandı.

“Taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz”

Buruk, taraftarın desteğiyle ilgili soru üzerine de, ''Zor bir lig oynuyoruz. Her maçın ayrı zorluğu var. Lig ilerledikçe daha da zorlaşıyor. Bu akşam itibarıyla taraftarımızı üzdüğümüzü düşünüyoruz. Bunun telafisi de milli takım arasından sonraki ilk iç saha maçı var. İki tane kendi sahamızda maçımız var. Bu maçları tekrar kazanarak taraftarımızla olan kutlamalarımıza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Play-off konusundaki görüşlerini aktaran Buruk, ''Bunun kararını verecek olan federasyondur. Herkes bununla ilgili düşünebilir, başvurabilir. Yani ligin artık son 9-10 haftasına gelmişken böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz böyle bir gündem oluşturuyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla da bir şey söylemeyeyim. Zaten federasyon kararını vermişti. Lig oynanıyor. Ayrıca ülke olarak o kadar büyük bir şey yaşadık ki. Yani bunların konuşulmasına bile hepimiz üzülerek dinliyoruz. Yani insanlar evlerinden olmuş, ailesini kaybetmiş. İnanılmaz bir acı yaşadık. Bunların arasında futbol hiçbir şey yani. Bu kadar büyük acının arasında futbol nedir ki? Bir maç nedir? Karşılaşma nedir? Lig nedir? Bu kadar büyük bir acı yaşanmış. Bundan bile bir şeyler çıkartmaya çalışan insanlar var. O yüzden tabii ki herkes hakkını arayacak. Herkes isteyecek. Gerçekten burada ne olsa ligi kapatsalar, ligi bitirseler hepimiz eyvallah diyeceğiz. Çünkü bu yaşadığımız acı, insanların yaşadığı acı hiçbir şeyle ölçülemez. Burada ne ligin, ne futbolun hiçbir şeyinin anlamı, önemi kalmıyor” diye konuştu.