Okan Halay: “İddiamızı sürdürmemiz açısından önemli bir galibiyetti”

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, Lüksemburg karşısında aldıkları galibiyetin Avrupa Şampiyonası'na gitme iddialarını sürdürmeleri açısından önemli olduğunu belirterek, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup 4. maçında Lüksemburg'u Konya'da 31-20 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduğunu aktaran Okan Halay, “Duygu yüklü bir maçtı bizim açımızdan. Hem anlamlı hem de Avrupa Şampiyonası'na gitme iddiamızı sürdürmemiz açısından önemli bir galibiyetti. Konya halkı bizi destekleriyle yalnız bırakmadı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün maçın başından sonuna kadar takımımız bir karakter ortaya koydu. Bu maçın aynısını Lüksemburg'da da oynayabilirdik. Fakat deplasmanda stres yönetimini iyi yapamadık. Orada 1 farkla kazanmıştık. Burada ise gerçek oyunumuzu ortaya koyduk ve galip geldiğimiz için mutluyum” dedi.

“Cemal kardeşimizi hala yanımızda hissediyoruz”

Maç öncesi depremde hayatını kaybeden takım kaptanı Cemal Kütahya'nın anıldığı anların duygusal olduğunu ifade eden Halay, “Şu an hala tüylerim diken diken oluyor. Çünkü burada İslami Dayanışma Oyunları'nda 2.'lik almıştık. Cemal kardeşimiz de bizim yanımızdaydı. Hala onu yanımızda hissediyoruz. 22 kişi kampa başladık ama her zaman 23 kişi olarak kampa girdik. Cemal her dakika, her saniye, yemekte, antrenmanda, otelde, odada, konuşurken, her zaman sohbetlerimizde vardı. Açıkçası bu galibiyetin de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Halay, nisan ayındaki Portekiz ve Makedonya maçlarından en az 1 galibiyet alarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.