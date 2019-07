Okka: “15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesi açıklamalarda bulunarak, “Milletimiz 15 Temmuz gecesi canı pahasına darbeye karşı koymuş ve Türkiye'de bir daha darbe yapılamayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir” dedi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk milletinin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçtiğini söyleyen Okka, “Türkiye, o gece önce karanlığı, sonra da ortaya konan büyük inanç ve kararlılık ile de aydınlığı yaşamıştır. O gün sıradan bir gün olmaktan çıkarak, her türlü vesayetin ve işgalin reddedildiği, milli iradenin kazandığı bir gün haline dönüşmüştür. 15 Temmuz gecesi milletimiz; hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilmiştir. İradesini vesayet altına almak istenen silahlı darbe girişimini bozguna uğratan Milletimiz, günlerce sokakları meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, meydanların darbecilere teslim edilmeyeceğini ortaya koymuştur.

“15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız”

Başkan Okka, Türk milletinin, menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadelenin, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesi olduğunu kaydetti. Okka, “Dünyanın en yaygın ve etkin sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, Türk milletinin dik duruşunu, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. MÜSİAD Konya olarak da, adeta bir ‘2. Kurtuluş Savaşı' olan 15 Temmuz gecesinde bütün üyelerimizle birlikte milletimizin safında, meydanlardaydık. Bundan sonraki süreçte de, o karanlık gecenin milletimizce ve gelecek nesillerce unutulmaması amacıyla, her yıl dönümünde hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz, 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz ve ‘Büyük Türkiye' hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle milletimiz var olduğu sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle karanlık geceler göstermesin” ifadelerini kullandı.