Okul bostanı projesiyle öğrenciler toprakla buluşuyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 4 okulda Okul Bostanı ve Böcek Evi Projesine başladı. Proje ile çocukların yenilebilir bitki yetiştirerek toprak ve tarım hakkında uygulamalı olarak bilgi sahibi olması sağlanacak.

Selçuklu Belediyesi, tarım şehri olan Konya'da öğrencilerin toprak ve tarımla daha çok bir araya gelmesi ve uygulamalı olarak sebze yetiştirerek tarımla ilgili daha çok şey öğrenmesini hedefleyen Okul Bostanı ve Böcek Evi Projesi'ni başlattı. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi aracılığıyla ilk olarak TOKİ İlkokulu'nda uygulanan projede öğrenciler domates, biber, patlıcan gibi yenilebilir bitkilerin sebze yataklarını açarak ekimini gerçekleştirdi. Projenin diğer aşaması olan böcek evi ile böceklerin görünürlüğünün artması, mutfak atıklarının komposta çevrilmesi ile de geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje ayrıca İbrahim Betin İlkokulu, Zeki Altındağ İlkokulu, Şehit Osman Demir İlkokulu'nda da uygulanarak toplam 4 okulda aynı etkinlik yapıldı.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Proje sorumlusu biyolog Duygu Dıvrak proje ile çocukların ileride hangi mesleği seçerse seçsin toprak, çevre ve hayvanlara olan duyarlılıklarının artacağını ifade ederek, “Konya Tropikal Kelebek Bahçesi olarak Okul Bostanı ve Böcek evi projemizi dört okulumuzda hayata geçirdik. Çevre dostu perma kültür tarımı temel alarak hazırladığımız okul bostanlarımızda leziz meyvelerin yetişeceği sebze yataklarımız, fideleri besince zengin kılacak gübreleri hazırlayacağımız, aynı zamanda mutfak atıklarını da geri dönüştürebileceğimiz kompost alanımız ve doğanın vazgeçilmez parçası böcekleri görünür kılacak böcek evlerimiz yer alıyor. Okul Bostanları ile öğrenciler sorumluluk alacak, üretmenin ve ürettikleri ürünleri birlikte tüketmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Hedefimiz ileride hangi mesleği seçerse seçsin üretken, çevreye duyarlı nesillerin devamını sağlamaktır” dedi.