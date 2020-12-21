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Okul çantasında uyuşturucu satışı polise yakalandı

Konya’da narkotik polisinin yaptığı operasyonda okul çantası içerisinde 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda okul çantası içerisinde 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu ecstasy hapı kentte satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin yaptığı fiziki takipli çalışmada, şahsın içerisinde bulunduğu araç Hacıveyiszade Mahallesi Melih Sokak üzerinde durduruldu. Araçta M.K, G.K. ve G.S. isimli şahısların olduğu belirlenirken, araç muhafaza altına alındı. Alınan arama kararına istinaden şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramada, şahısların yanındaki okul çantası içerisinde 12 bin 350 adet ecstasy hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 415 TL ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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