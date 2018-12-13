Okul sıralarının tahtalarını kırıp demirlerini çaldı

Konya'da bir liseye girerek sıraların tahtasının kırıp demirlerini çalan şüpheli okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edilirken, polis ekipleri şahsın elindeki dövmeden yola çıkarak şüpheliyi yakaladı.

Olay, merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kız Meslek Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul yöneticilerinin okulu kilitleyerek ayrılmasının ardından yöneticileri takip eden şüpheli camı kırarak okula girdi. Okulun içerisinde bir süre gezen şüpheli, odalardan malzeme çalarken, okulun bahçesinde bulunan sıraların tahtalarını kırarak demirini çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. Sabah okula gelen yöneticiler camın kırıldığını ve içerideki malzemelerin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından hırsızlık olayını fark eden okul yetkilileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, görüntülerde şüphelinin elindeki dövmeden yola çıkıp çevreden eşkali sorarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin 28 yaşındaki Y.Z. olduğu belirlendi. Şüpheli Y.Z, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Meram ilçesinde Larende Caddesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.Z, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Y.Z'nin ilk ifadesinde, "Görüntüdeki şahıs bana benziyor. Elimdeki dövme de benziyor. Ancak bu şahıs ben değilim" dediği öğrenildi. Y.Z, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Meram ilçesinde farklı tarihlerde 4 ayrı adresten bisiklet çaldığı iddia edilen M.Ş. de polisin çalışmasıyla Abdülaziz Mahallesi Larende Caddesinde yakalandı. Şüpheli M.S. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.