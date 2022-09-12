Okulların ilk gününde polis ekipleri güvenli eğitim denetimi yaptı

Konya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde bulunan okul çevrelerinde öğrencilerin okula daha güvenli bir şekilde gidip gelmeleri için denetimler gerçekleştirdi.

2022-2023 eğitim - öğretim yılının başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin “Güvenli ve Huzurlu” bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için Konya'nın merkez ve taşra olmak özere 31 ilçesinde bulunan tüm okullarda 110 ekip ve 270 personelle denetimler gerçekleştirdi. Polis ekipleri, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan, tehlikeli maddelerden korumak ve güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürebilmeleri için okullar ve çevrelerinde bulunan umuma açık park ve benzeri alanlarla iş yerlerine geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca okulların yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerle okul geçidi ve yaya önceliği konularında taşıt sürücülerine hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması, korunması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amaçlandığı ifade edildi.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite bölgelerinde faaliyet gösteren yakın çevredeki umuma açık yerler ve bu alanların gidiş-geliş istikametinde denetimler yapıldı. Bunların yanı sıra servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla okul servisleri de denetlendi. Denetimlerden memnun olduklarını, kendileri ve çocuklarını daha güvende hissettiklerini dile getiren öğretmenler ve veliler tüm emniyet personeline teşekkür etti. Denetimlerine okul çevreleri, yakın iş yerleri ve servis araçlarında gün boyunca devam eden emniyet yetkilileri, bu denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirtti.