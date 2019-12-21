?ld?r?len gencin katil zanl?s? arkada?lar? tutukland?

Konya'da ge?ti?imiz Kas?m ay?nda ?ld?r?lerek m?s?r tarlas?na at?lan gencin katil zanl?s? olan iki arkada?? jandarma ekipleri taraf?ndan yakaland?. Zanl?lar, tutuklanarak cezaevine g?nderildi.

Olay, 5 Kas?m 2019 g?n? sabah saatlerinde merkez Karatay il?esi ?smil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, mahalle muhtar? taraf?ndan M.E.K.'ye ait olan m?s?r tarlas?nda kimli?i tespit edilemeyen erkek cesedinin oldu?u ihbar? ?zerine ?l?e Jandarma Komutanl???na ba?l? ekipler olay yerinde inceleme yapt? ve ceset otopsi yap?lmak ?zere Konya Numune Hastanesi morguna kald?r?ld?. Burada yap?lan incelemede ?ahs?n Afgan uyruklu 15 ya??ndaki Nesim Feizi oldu?u ve g???s b?lgesinde 1, kar?n b?lgesinde 2 b??ak darbesiyle hayat?n? kaybetti?i belirlendi.

Jandarma ekipleri olay?n ??phelilerini yakalamak i?in ba?latt??? ?al??ma kapsam?nda olayda hayat?n? kaybeden Nesim Feizi'nin cebindeki Afganca yaz?l? nottan Afganistan'dan ya?ayan abisine ula?arak terc?man yard?m?yla ileti?ime ge?ti. Abisi, karde?inin 25 Ekim 2019'da T?rkiye'ye yasal olmayan yollarla geldi?ini, nerede, kimin yan?nda ?al??t???n? bilmedi?ini s?yledi.

15 ya??ndaki gen? arkada?lar? taraf?ndan ?ld?r?lm??

Jandarma ekiplerinin ??phelileri yakalamak i?in y?r?tt??? ?al??malarda, Nesim Feizi'nin ?ld?r?lmeden ?nce bulundu?u b?lgelerdeki kamera kay?tlar? ve incelemelerinden Feizi'nin arkada?? oldu?u tespit edilen Afgan uyruklu S.Z. (18) Ve H.E. (20) ile birlikte oldu?u tespit edildi. Olay yerinden ve ??phelilerden al?nan deliller ve DNA ?rneklerinin yap?lan adli t?p incelemelerinde uyu?mas? ve di?er delillerden ??pheliler belirlendi. ??pheli S.Z. ve H.E. 20 Aral?k 2019 tarihinde Konya ve Cihanbeyli il?esinde kald?klar? adreslerde yakaland?. Jandarmada i?lemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen ??pheliler ??kar?ld?klar? mahkemece tutuklanarak cezaevine g?nderildi.