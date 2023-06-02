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Öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı olarak oğulları gözaltına alındı

Konya’da evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve eşinin katil zanlısı olarak çiftin 26 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.

Konya'da evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve eşinin katil zanlısı olarak çiftin 26 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.


Olay, dün Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi Çakılkuyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imam olan Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban'dan (55) haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldiklerinde karı kocayı kanlar içerisinde buldu. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Devam eden soruşturmada, çiftin 26 yaşındaki oğlu Mücahit Çoban katil zanlısı olarak jandarma tarafından gözaltına alındı. Suç aleti tabancanın da ele geçirildiği öğrenildi. Mücahit Çoban'ın ifade işlemleri jandarmada devam ediyor.

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