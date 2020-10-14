Öldürülen Özgür Duran'ın annesi: “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti”

Konya'da, sevgilisi ile parkta tartışırken, Kadir Şeker'in ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, “Kadına şiddet uygulayan biri değildi benim evladım. Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti” dedi.

Konya'da Kadir Şeker davasının sonuçlanmasının ardından maktul Özgür Duran'ın ailesi açıklamalarda bulundu. Özgür Duran'ın 18 yaşındaki kardeşi Niyazi Remzi Duran, önce Allah'ın adaletine, sonra yüce mahkemenin adaletine güvendiklerini belirterek, “Bu ceza ortalama da olsa bizi tatmin etmedi. Biz gerekli girişimlerde bulunacağız. Zaten Allah katında Kadir Şeker katildir. Ben bu olaylar yüzünden okulumdan ve takımımdan atıldım. Benim futbolculuk kariyerim bitmiş durumda. Madem bu millet Kadir Şeker'in yanındaydı şimdi de haklının yanında olsunlar” dedi.

“Çocuğumun bir yuva kurma hayali vardı”

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner de, oğlunun kadına şiddet uygulayan biri olmadığını söyleyerek, “Benim çocuğum sokak ortasında ölümü hak etmemişti. Benim çocuğumun kadına şiddet uygulamadığını Kadir Şeker de ifadelerinde çok güzel söylüyor. Kamelyaya elinde bıçakla geldiğini söylüyor. Görgü tanığı da var. En büyük görgü tanığı Ayşe Dırla. Bizim Ayşe Dırla'ya baskı yaptığımız ayrıca ifadesinin değiştirildiğini söylüyorlar. Asla baskı yapmadık. Şu dakika oldu, ben daha Ayşe'nin yüzünü görmedim. Ayşe nerede bilmiyorum. Ayşe'ye ben de sesleniyorum buradan, çık kızım doğruları konuş diye. Ayşe, Özgür'ü kaybettikten sonra gerçekten çok üzüldü ki hiçbir yere konuşmak istemedi. Kendini ifade edemeyeceğinin farkına vardı. Çünkü Ayşe'yi de dışladılar. Kendi 3 çocuğunu bırakıp gitmesine ben de karşıydım. Ama herkes hata yapıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuğunun hayalleri olduğunu dile getiren Mübeyyen Güner, “Benim çocuğum sokakta yaşadı. Bağımlıydı, 2 yıldır kurtulmuştu. Bir yuva kurma hayali vardı. Konya'ya gelip yerleşti. O hayalini Kadir Şeker aldı. Biz Kadir Şeker'in hayalini almadık. Orada benim çocuğuma müdahale edip kurtarsaydı şu anda Özgür yaşıyor olacaktı. Ben bu acıyı yaşamayacaktım, o da bu durumlara gelmeyecekti. Gençliği cezaevinde geçmeyecekti” diye konuştu.

Duran ailesinin avukatları ise davanın başından beri kadına şiddet olayının olmadığını belirttiklerini söyleyerek verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini, gereken işlemleri yapacaklarını bildirdi.