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Ölü bulunan adamın darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya’da ölü bulunan 45 yaşındaki adamın alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya'da ölü bulunan 45 yaşındaki adamın alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.


Olay, saat 10.30 sıralarında Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan M.K. (45), önceki gün akşam bir evde birlikte alkol aldıkları arkadaşı Veysel Akman'ı (45) sabah saatlerinde ölü olarak bulduğunu haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, eve gittiklerinde Veysel Akman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Veysel Akman'ın baş kısmında darp izi olduğu tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan M.K.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.


Hayatını kaybeden Veysel Akman'ın alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada darp edilerek öldürüldüğü öne sürüldü. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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