İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce tartıştığı karısının boğazını ardından kendini kesti

Konya’da karı koca arasında cep telefonu nedeniyle çıkan tartışma sonucu yabancı uyruklu koca jiletle önce karısının boğazını ardından kendi boğazını kesti.

Konya'da karı koca arasında cep telefonu nedeniyle çıkan tartışma sonucu yabancı uyruklu koca jiletle önce karısının boğazını ardından kendi boğazını kesti.


Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ve ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 2 çocuk babası Hasmet El A. ile karısı Engame A. arasında cep telefonu meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Hasmet El A., evde bulduğu jilet ile önce karısının boğazını ardından kendi boğazını kesti. Yaralı kadın yaralı halde evden çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan karı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.