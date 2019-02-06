“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması Konya'da da başladı

İçişleri Bakanlığınca “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilen 2019 yılında uygulamalar Konya'da da başladı. Uygulanmaya başlayan yeni düzenlemeyle artık okul önlerinde, okul geçişlerinde veya yaya geçişlerinde eğer bir polis ya da işaret olmasa dahi oralar yaya geçidi olarak işaretlenmiş ise araçların durmaları gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edildi. Bu kapsamda ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya başlatılırken, Konya'da Anıt Kavşağında trafik uygulaması ve program düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdal, "81 il ve ilçelerinde valilerimiz, kaymakamlarımız İçişleri Bakanlığı olarak bütün unsurlarımızla 6 Şubat Günü'nü bir toplumsal eylem haline getirmek istiyoruz. Daha doğrusu getirmek için sahadayız. Bu eylemin amacı, Türkiye'nin terör kadar, belki yoksulluk kadar daha önemli olan sorunu trafik sorunu. Yılda çok büyük sayıda hayatını kaybeden vatandaşımız var, maddi kaybımız var, 300 binin üzerinde yaralı ve sakat kalan vatandaşlarımız. Bu istikamette bir duyarlılık oluşturmak, farkındalık oluşturmak için ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla bir eylem planladık ve o çerçevede sokaktayız. 2019 yılını da yaya öncelikli bir trafik yılı olarak ifade edip bu eylemleri belirli frekanslarda belirli periyotlarda da sürdürmeye devam edeceğiz. Buradaki amacımız, bir farkındalık oluşturmak, duyarlılık oluşturmak ve bir algı oluşturmaktır. Trafiğin ülkenin çok önemli bir sorunu olduğunu, trafik kazalarının çok büyük kayıplar oluşturduğunu kamuoyuyla paylaşmaktır. Rakamını bile ifade etmekte ürktüğümüz, çekindiğimiz çok yüksek bir kaybımız var. 10 bine yakın vatandaşımız 1 yılda trafikte hayatını kaybediyor. Bu önemli sorunu hep beraber yüksek bir duyarlılıkla kucaklamak, sahiplenmek ve o konuyu bir bilinç haline getirip bu alanda daha titiz ve dikkatli olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Yaya geçişlerinde eğer bir polis ya da işaret olmasa dahi oralar yaya geçidi olarak işaretlenmiş ise kesinlikle araçlarımızın artık durmaları gerekiyor"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise trafikte en büyük hata ve ölüm sebebinin insanlardan kaynaklandığını belirtti. Vali Toprak, "Onun için insanlarımızın bilinçlenmesi, daha duyarlı olması şart. Bugünkü bu kampanyamızın da ana konusu, trafikte yayanın önceliğiyle ilgili. Biliyorsunuz 2018'in Ekim ayında Trafik Kanununda bir değişiklik yapıldı ve bugüne kadar kesin yasaklama olmayan yeni bir yasaklama getirildi. Artık okul önlerinde, okul geçişlerinde daha doğrusu veya yaya geçişlerinde eğer bir polis ya da işaret olmasa dahi oralar yaya geçidi olarak işaretlenmiş ise kesinlikle araçlarımızın artık durmaları gerekiyor. Yani bana kırmızı yanmıyor, ben buradan devam ederim konusu kapanmış durumda. Bakacak yaya geçidi çizgisi var, bir vatandaş da yola girdi veya girmek üzere bunu gördüğü zaman sürücülerimiz bundan sonra durmak zorundalar. Bunu burada hem ilan etmiş oluyorum hem vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet rica etmiş oluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdal, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile protokol üyeleri yaya geçitlerinde duran sürücülere broşür vererek bilgilendirdi. Protokol üyeleri daha sonra ellerinde “Hak ver öncelik ver”, “Sen dur yaşam durmasın” yazılı döviz ve pankartlarla yürüyen ilkokul ve lise öğrencilerine eşlik etti. Anıt Kavşağından Atatürk Caddesi'ndeki otobüs durağı yaya geçidine kadar yürüyen protokol üyeleri burada da sürücülere broşür vererek bilgilendirdi. Sürücüler ise uygulamanın kendileri açısından da yayalar açısından da iyi olduğunu söyledi. Daha sonra protokol üyeleri Kültürpark Alanı'nda kurulan çadırda hazırlanan kamu spotunu izledi.