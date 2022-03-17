Op. Dr. Ali Küçüködük: "Göz hastalıklarında çeşitli tedavi yöntemleri uyguluyoruz"

Dr. Ali Küçüködük, göz hastalıklarının hem tıbbi hem cerrahi tedavi gerektirebilen özel bir alan oluşturduğunu, uyguladıkları tedavi yöntemleriyle bazı hastalıkların yalnızca tıbbi tedavi ile çözülebilirken, bazı hastalıkların hem tıbbi hem cerrahi, bazı hastalıkların ise yalnızca cerrahi tedavi ile düzeltilebildiğini söyledi.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Dr. Ali Küçüködük, çeşitli göz rahatsızlıkları ile ilgili uyguladıkları tıbbi tedavinin yanı sıra cerrahi tedavi seçenekleri hakkında bilgiler verdi. Göz hastalıklarının hem tıbbi hem cerrahi tedavi gerektirebilen özel bir alan oluşturduğunu ifade eden Op. Dr. Küçüködük, “Bazı hastalıklar yalnızca tıbbi tedavi ile çözülebilirken, bazı hastalıklar hem tıbbi hem cerrahi, bazı hastalıklar ise yalnızca cerrahi tedavi ile düzeltilebilmektedir. Hastanemizde; katarak cerrahisi, refraktif cerrahi, keratoplasti (kornea nakli), fakik göz içi mercek uygulaması, şaşılık ameliyatı, göz kapağı ve kaş ameliyatları (oküloplastik cerrahi), gözyaşı kanalı ameliyatları, pterjium, göz içi enjeksiyonu, botox uygulamaları, orbita cerrahileri gibi işlemler yapılmaktadır” dedi.

Göz rahatsızlıklarında tıbbi tedavinin yanı sıra cerrahi tedavi seçenekleri

Yapılan tıbbi ve cerrahi tedaviler ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Ali Küçüködük, katarakt cerrahisinden bahsederek, “Katarakt, gözün içindeki merceğin saydamlığını yitirmesi sonucu meydana gelir ve tek tedavisi cerrahi operasyondur. Hastanemizde katarakt cerrahisinde standart merceklerin yanı sıra premium mercekler de uygulanmaktadır. Bu mercekler ile hastada mevcut olan astigmat, miyop, hipermetrop ve yakın görme bozukluğu gibi kırma kusurları da düzeltilebilmekte, ameliyat sonrası hastanın mevcut uzak ve yakın gözlüklerinden de kurtulabilmesine olanak sağlanmaktadır” dedi.

Lazer operasyonu olarak bilinen refraktif cerrahi uygulamaları ile gözdeki kırma kusurlarının (miyop, hipermetrop, astigmat) düzeltilerek hastaların gözlüklerinden kurtulabildiğini ifade eden Op. Dr. Küçüködük, lasik, no-touch (prk) ve smile lazer gibi hastanın kornea yapısı ve diğer özelliklerine göre uygulanabilen çeşitleri olduğunu kaydetti. Bazı hastaların göz bozukluğunun lazer uygulamasına engel olacak kadar yüksek olabildiğini veya gözün yapısal olarak lazer uygulanamayacak özellikte olabildiğini anlatan Küçüködük, bu tip olgularda Fakik göz içi mercek uygulaması ile gözün doğal merceğinin hemen önüne ikinci bir yapay mercek takılarak kırma kusurlarının düzeltilebildiğini belirtti.

Op. Dr. Ali Küçüködük, oldukça özellikli bir ameliyat olan kornea nakli ameliyatlarını da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ileri derecede keratokonus, korneada iz bırakan enfeksiyon hastalıkları gibi görmeyi engelleyen rahatsızlıklarda tercih edilen bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Dr. Ali Küçüködük şöyle devam etti:

“Şaşılık hem görsel hem de fonksiyonel olarak hastaların yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Bazı şaşılık tipleri ancak ameliyat ile düzeltilebilir. Şaşılık ameliyatı sıkça gerçekleştirilmektedir. Üst ve alt göz kapağında genellikle yaş alma ile ortaya çıkan sarkma ve yağ fıtıklaşması gibi sorunlar hastaların yaşam kalitesini etkileyebilmektedir. Bununla birlikte göz kapağı düşüklüğü (pitoz) veya göz kapağında gevşeklik sonucu ortaya çıkabilen diğer problemler (ektropion, entropion), kaş düşüklüğü nedeniyle oluşabilen problemler, göz kapağı ve kaş ameliyatları (oküloplastik cerrahi) ile giderilebilmektedir. Bebeklerde ve erişkinlik döneminde ortaya çıkan gözyaşı kanal tıkanıklıkları gözde sulanmaya sebep olur ve cerrahi tedavi gerektirebilir. Her yaş grubu ile ilgili gözyaşı kanalı problemlerine gözyaşı kanalı ameliyatları ile müdahale edilebilmektedir. Pterjium halk arasında kuş kanadı olarak da bilinen gözün saydam kısmını örten bir doku büyümesidir. Otogreft (yama) ve doku yapıştırıcısı tekniği ile konforlu bir şekilde çözüme ulaştırılmaktadır. Diyabet ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu gibi retina hastalıklarında retina tabakasında oluşan ödem ve kanamayı çözmek amacıyla göz içi enjeksiyonları uygulanmaktadır. Botox uygulamaları göz etrafındaki kırışıklıkların giderilmesi yanında göz etrafında kasılmalara neden olan bazı hastalıklarda (fasyal spazm, blefarospazm) veya bazı şaşılık tiplerinde tercih edilebilen bir tedavi yöntemidir. Göz içi ve göz arkası tümörleri, göz etrafını çevreleyen kemiklerde kırılma gibi durumlarda hastanemizde kulak burun boğaz ve beyin cerrahi ekipleri ile multidispliner yaklaşım gerektiren orbita cerrahileri uygulanabilmektedir.”