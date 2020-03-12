Op. Dr. Harun Reşit Çelebioğlu: “Göz tansiyonu tedavisini ertelemeyin”

Dr. Harun Reşit Çelebioğlu, göz tansiyonu olarak bilinen Glokom hastalığında lazer tedavisi veya cerrahi ile göz içi basıncını düşürerek etkili bir şekilde tedavi edilmezse, hastaların kalıcı görme kaybına maruz kalabileceğine söyledi.

Medova Hastanesi Dr. Harun Reşit Çelebioğlu, göz tansiyonu hastalığı belirtileri ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Hastalığın tedavisinin sabır ve uzun bir süreç gerektirdiğine değinen Çelebioğlu, “Geleneksel glokom cerrahisinin kendisi geçici veya daha az sıklıkla kalıcı görme kaybı riskini taşır ve genellikle çoklu takip randevuları ile uzun bir iyileşme süresi gerektirir. Ancak bugün, hastalara göz içi basıncını düşürmek için iki yeni glokom ilacı, ofis tabanlı bir lazer tedavisi ve daha hızlı görsel iyileşme sunabiliriz. Uzun süredir beyin basıncının glokomda da rol oynayabileceği varsayılmaktadır çünkü optik sinir üzerindeki gerginlik miktarı sadece göz basıncına değil, aynı zamanda göz ve beyin arasındaki basınç farkına da bağlıdır” dedi.

“Yaşlılarda körlüğün en büyük nedenlerinden biri”

Glokom'un 60 yaşın üzerindeki kişilerde körlüğün önde gelen nedeni olduğunu dile getiren Çelebioğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Durum ilerleyene kadar semptomlar genellikle ortaya çıkmadığından, oftalmologlar rutin muayeneler sırasında bir hava nefes testi uygulayarak hastaların göz basınçlarını kontrol eder. Bununla birlikte, bazı hastalar glokom belirtileri gösterir, ancak normal göz basıncına sahiptir. Yüksek göz basıncı olan diğerleri, her zaman durum belirtileri göstermez. Araştırmacılar şimdi göze sinyal gönderen beyin hücrelerinin yerini saptamaya ve gözdeki hangi sinir liflerine beynin aracılık ettiğini bulmaya çalışıyorlar. Bu, doktorların glokomu daha iyi teşhis etmesine ve gelişmesine neyin neden olduğunu daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.”