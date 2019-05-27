Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü Konya'da beyin ölümü gerçekleşen vatandaşın bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu.

Muğla'da iki gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan ve oradan Konya Başkent Üniversitesi Hastanesine sevk edilen 59 yaşındaki Ayhan İçöz, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İçöz'ün akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından yakınları, doktorların tavsiyesiyle organlarını bağışlama kararı verdi. İçöz'ün ailesinin bu kararıyla karaciğer, böbrekleri ve korneaları nakil bekleyenlere umut oldu. Hastane Başhekim Yardımcısı Hakan Erdoğan tarafından yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Ayhan İçöz'ün karaciğer, böbrekleri ve korneaları alındı. İçöz'ün sağ böbreğinin Konya'da bir hastaya nakledileceği belirtilirken, diğer organlara hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Başhekim Yardımcısı Erdoğan, hastanın hayatını kaybetmesinin üzücü fakat 5 kişiyi yaşama bağlamasının sevindirici olduğunu, bu bağışların artmasıyla nakil bekleyen hastalara umut kapısının çoğalacağını söyledi.