Ormana bırakılan yavru köpekler tepki çekti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ormanlık alana bırakılan çok sayıda köpek yavrusu görenlerin tepkisini çekti.

Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde ikamet eden tüfek tamircisi Ömer Aktitiz, yerleşim merkezine yaklaşık 5-6 kilometre uzaklıkta Seydişehir ilçesi sınırı Kızılca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda terk edilmiş halde aç susuz bekleyen çok sayıda yavru köpekle karşılaştı. Bunun üzerine Ömer Aktitiz, yavru köpekleri ekmek, süt ve su götürerek besledi. Aktitiz, bu esnada çektiği görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımı gören çok sayıda kişi yavru köpeklerin ormanlık alana bırakılmasına tepki gösterdi.

Ömer Aktitiz, videolarda görülen köpek yavrularını birkaç gün önce ormanlık alanda bırakılmış olarak gördüğünü belirterek, “Adeta ölüme mahkum edilmiş. Biz bunları görünce dayanamadık, vicdan azabı duyduk. Yaşaması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Kendi hallerine yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değil. Anneleri maalesef yanlarında götürülmemiş. Farklı yerlerde olduğunu tahmin ediyoruz. Atanlar hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Çünkü görmedik, şu anda aynı görmüş olduğunuz yerde durmaktadırlar. Ama iyi bir haber olarak Beyşehir Belediyesinden aradılar, geleceklerini söylediler. Ben de onlara yardımcı olacağımı söyledim” diye konuştu.

Aktitiz, videonun yayınlanması sonrasında kendilerine ulaşan belediye yetkililerinin yavru köpekleri toplayarak barınağa götürdüğünü ve 21 köpek olduğunu belirterek, “Belediye yetkililerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Burası kimsenin görmeyeceği bir yer. Tesadüfen gördük. Çeşme vesaire yok. Adeta ölüme terk edilmişler. İçlerinde açlıktan çok çelimsiz olanları da var. Ben beslemek için süt, ekmek götürdüm, susuzluklarını giderdik” diye konuştu.