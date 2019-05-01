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Ormanlık alanda bulunun ceset morga kaldırıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde dağlık alanda bulunan erkek cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dağlık alanda bulunan erkek cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesi Kalafat Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda mantar toplayan bir vatandaş, yerde çıplak bir erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin ayağında çorap ve belinde kuşağa benzer bir bez parçası olduğu belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından cesedin yaklaşık 15 günlük olduğu ve çürümeye başladığı öğrenildi. Kimliği bilinmeyen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Cesedin yanına ilk gidenlerden Engin Alp, “Sabah mantar toplamak için gelmiş, öğlen saat 1 gibi yukarda dağın ardını dolaşırken 50 metre uzakta görmüş ve ıslık çalmış. Burada Hikmet abinin yanına geldik, cesedin başına gittik. Komutanlar ile birlikte gidip baktığımızda 35 yaşlarında erkek cesedi. Belinde kırmızı kuşak bağlıydı başka bir şey yoktu üzerinde, bir de ayaklarında çorap vardı o şekilde yatıyordu. Epey beklemiş, 10-15 gün olmuş” dedi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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