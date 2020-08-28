Ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların ve ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, bölgeye Beyşehir, Hüyük, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir ilçelerinden Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Karaçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın ortasındaki yangına, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile Başlamış Mahallesi sakinleri de ellerindeki kürek, kazma ve çapayla müdahale etti. Yangın orman arazözleri ile itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ardından bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirdi.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüyük ilçesi Başlamış Mahallesi'nde çıkan orman yangınının çıkış henüz nedeninin bilinmediğini belirtirken, yaklaşık 500 metrekarelik bir örtünün zarar gördüğünü söyledi. Bal, araçların giremediği ormanlık alanın ortalarında çıkan yangının tepeye sirayet edip büyümeden hortumlar uzatılarak yapılan müdahaleyle söndürüldüğünü belirterek, "Yangın, Orman Müdürlüğümüz ekipleri, Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem'in kendisi ve mahalle sakinlerinin acil ve hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Belediye Başkanımız Çiğdem'e, mahalle sakinlerine ve tüm Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Saat 18.30 sıralarında çıkan yangın için yakın ilçelerden 11'i arazöz, 3'ü müdahale aracı ve 2 tanker ile 7'si teknik personel, 30 yangın işçisini bölgeye hızlıca sevk ettik. Yangın söndürme çalışmalarına bölgedeki 50 vatandaşımız da destek verdi" dedi.