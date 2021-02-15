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Orta Toroslarda kardelenler kara hasret çiçek açtı

Orta Toros Dağları zirvesinde bulunan Konya’nın Hadim ilçesinde, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle kardelenler, bu yıl kar görmeden açtı.

Orta Toros Dağları zirvesinde bulunan Konya'nın Hadim ilçesinde, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle kardelenler, bu yıl kar görmeden açtı.


Konya'nın Hadim ilçesindeki dağlık bölgelerde her yıl mart-nisan aylarında karlar arasında açan kardelenler, bu sene kara hasret çiçek açtı. İlçede yaşayan doğasever Ali Yaşar, kardelenleri bu sene vaktinden çok erken fotoğrafladığını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda metrelerce kar bulunan dağlarda bu sene hiç kar olmadığını belirten Yaşar, “Hobi olarak doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Burası karla meşhur Toros Dağları. Rakım yaklaşık olarak 1900 civarı. Geçtiğimiz yıllarda buralarda metrelerce kar olurdu. Bu sene ne yazık ki üzücü bir durum var, kar yağmadı kurak geçiyor. Daha önceleri kardelenleri karın üzerinde çekerdik. Ne yazık ki bu sene kar olmadığından dolayı kardelenleri karsız çektik. İnşallah karın yağmasını bekliyoruz” dedi.

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