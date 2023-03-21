Ortağını silahla yaraladıktan sonra hastaneye götürdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı ortağını silahla yaralayan şahıs, daha sonra yaraladığı ortağını hastaneye götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Gazi Mahallesi üzerindeki bir işyerinin sahiplerinden M.E.S. zarar ettikleri gerekçesiyle işyerini satmak istedi. İşyerinin ortağı olan S.D.'nin satışa karşı çıkması üzerine ortaklar arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.E.S., üzerinde taşıdığı tabanca ile ortağı S.D.'ye ateş ederek ayak bileğinden yaraladı. Daha sonra M.E.S. yaraladığı ortağını aracıyla Akşehir Devlet Hastanesine götürdükten sonra emniyete giderek olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.