Osman Koçak: “Birçok takımın hayallerini süslediği yerdeyiz”

Asbaşkan Osman Koçak, Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını ve puan sıralamasında 4. sıraya yerleştiklerini kaydetti.

Erzurumspor maçıyla başlayan galibiyet sevincini, Antalyaspor maçıyla devam ettirdiklerini, Bursaspor maçıyla da seriyi sürdürmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildiren Koçak, "Konyaspor olarak birçok takımın hayallerini süslediği üst sıralarda iyi bir konumdayız ve yerimizi korumak istiyoruz. Bunun için de Bursaspor maçını kazanmayı çok istiyoruz. Bursa gerçekten bir futbol şehri ve zor bir rakip. Bulundukları konum itibarı ile de rahat değiller. Bu nedenle de kolay maç olmayacak. Oyun disiplinine sadık bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeyiz. Biz de aklımızla ve sabırlı futbolumuzla rakibin önüne geçmek ve maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah güzel bir maç olur, dolayısıyla kazanan da biz oluruz" diye konuştu.

“Avrupa neden olmasın”

Asbaşkan Osman Koçak, Aykut Kocaman ile istikrarı yakaladıklarını, bu istikrarlı oyunu sezon sonuna kadar sürdürüp, hayallerini süsleyen Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bunun için de hem şehir, hem takım olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Koçak sözlerine şöyle devam etti; "Bu konuda tecrübesi olan bir takımız. Atiker Konyaspor, daha önce de iki kez Avrupa kupalarına katılmış bir takım ve büyük bir camia. Özellikle başkanımız Hilmi Kulluk'un ve diğer yönetici arkadaşlarımızın özverili çalışmalarına, Aykut Hocanın tecrübesini de eklersek, neden Avrupa olmasın. Aykut Hocanın takımın başına gelmesiyle birlikte, taraftarlarımız Avrupa Kupalarına katılmayı dillendirmeye başladılar. Avrupa Kupalarında mücadele etmenin artılarını gördü bu şehir. Dolayısıyla bunu dillendirmeleri de son derece doğal. Atiker Konyaspor bu şehrin en önemli markalarından önde gelenlerinden birisi. Şehir olarak bu markayı daha da parlatabiliriz. Bunun çalışmalarını yapabiliriz. Bütün gayretlerimiz bu doğrultuda."