Otobüste eroinle yakalananlardan 1'i tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde eroin ele geçirilen 2 yolcudan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe çıkışında bir dinlenme tesisinde otobüste yaptıkları aramada iki yolcu üzerinde 60 gram eroin ele geçirdi. Üzerlerinde eroin çıkan F. Y. (19) ve S. G. (21) gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan F. Y. ve S.G. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.Y. ise tutuklanarak Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.