İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüsteki yolcudan eroin çıktı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir otobüste yapılan aramada yolculardan birisinin üzerinde 15 gram eroin ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otobüste yapılan aramada yolculardan birisinin üzerinde 15 gram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada yolculardan K.K'nin üzerinde 15 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan K.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K. adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.