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Otogarda park halindeki otobüs yandı

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde park halindeyken yanan otobüste maddi hasar oluştu.

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde park halindeyken yanan otobüste maddi hasar oluştu.


Yangın, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu peronlarının karşısında bulunan 42 KK 488 plakalı otobüs, bagaj kısmında bulunan elektrik kontağından alev aldı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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