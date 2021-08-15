Otomobil ağacı koparıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağacı kopararak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çumra'dan Konya istikametine seyir halinde olan Ahmet E., idaresindeki 42 FT 338 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, önce refüjdeki ağacı koparttı daha sonra takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde araç sürücüsü Ahmet E. ve araçta bulunan henüz ismi belirlenemeyen bir kişi yaralı olarak kurtulurken araçtaki Emre Tapur'un (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Emre Tapur'un cansız bedeni de Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçta bulunan bir köpek ise kazada telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.