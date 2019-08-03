İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil ağaçlık alana uçtu: 4 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 09.30 sıralarında Karapınar - Ereğli yolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esra D. idaresindeki 34 BY 3022 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü ile birlikte annesi Ayten D., kız kardeşi Deniz ve babası Hüseyin D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazazedelerin İstanbul'da bir yakınlarının düğüne katıldığı ve Mersin döndüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.