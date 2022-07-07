Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (25) idaresindeki 06 CCZ 929 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan aynı aileden B.S.Y. (16), S.Y. (51) ve S.N.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.