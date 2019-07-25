Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömeranlı Mahallesi'nden Kulu istikametine seyir halinde olan Norveç'ten gelen gurbetçi Yunus A. idaresindeki 34 BGK 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki demir bariyerlere ardından sol ön tekerliğinin kopmasıyla yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Yunus A. ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Yunus A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.