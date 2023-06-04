Otomobil çöp konteynerine çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çöp konteynerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.30 sıralarında Ankara yönünden Konya yönüne gitmekte olan 06 HD 3727 plakalı B.E.'nin kullandığı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan otomobil yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü B.E. yaralandı. Devriye gezen trafik polislerinin kazayı görmesi üzerine yaralı sürücüsü Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı B.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldı.