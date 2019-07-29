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Otomobil dağa çarptı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkan otomobilin dağa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkan otomobilin dağa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Akseki karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir G. idaresindeki 42 BLU 17 plakalı otomobil, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrularak dağa çarpan otomobildeki sürücü Kadır G., araçta yolcu olarak bulunan Selçuk A. Ömer K. ve Zafer G. yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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