İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 12.15 sıralarında Ereğli ilçesi İvriz yolu Belceağaç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.E. idaresindeki 07 YNY 83 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü K.C.E. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.